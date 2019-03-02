رياضة | الجبلاية تحدد موعد وصول المنتخبات المشاركة ببطولة شمال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تحدد موعد وصول المنتخبات المشاركة ببطولة شمال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم، إن المنتخبات الثلاثة المشاركة في بطولة شمال أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر سيكتمل وصولها إلى القاهرة يوم 3 أبريل المقبل، وهى ليبيا والمغرب والجزائر إلى جانب المنتخب المصرى مستضيف البطولة.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا مع مسئولي المنتخبات الأربعة المشاركة يوم 5 أبريل، لشرح نظام البطولة ولائحة المكافآت الخاصة بها ولائحة الجزاءات الخاصة بها والهدف من تنظيمها.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات البطولة أيام 6 و8 و10 أبريل على ملعب برج العرب الفرعى بالإسكندرية.

ويستعد منتخب 2001 للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها موريتانيا، حيث تنطلق التصفيات المؤهلة لها في مايو من العام المقبل.