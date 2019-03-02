رياضة | المقاولون يحفز لاعبيه قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون يحفز لاعبيه قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، صرف القسط الثالث من عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الزمالك، بالدوري العام.

ويدخل الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني، معسكر مغلق بالإسكندرية لمدة أسبوع، على أن يتخلله مواجهتين وديتين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الزمالك، مساء 13 مارس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.