رياضة | دونجا وسعفان الصغير يغيبان عن الإسماعيلي أمام شباب قسنطينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دونجا وسعفان الصغير يغيبان عن الإسماعيلي أمام شباب قسنطينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد بشكل نهائى غياب محمود عبد العاطي دونجا لاعب خط وسط الإسماعيلى عن مباراة فريقه ضد شباب قسنطينة الجزائري.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادي القسنطينى مساء السبت فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وفشل دونجا فى الاختبار الطبى الذى خضع له لمعرفة مدى ‘مكانية لحاقه بمباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة.

وتعرض دونجا للإصابة بمزق خفيف فى العضلة الأمامية فى لقاء الإسماعيلى وطلائع الجيش الذى أقيم يوم الثلاثاء الماضى ضمن منافسات الدوري المصري.

وحرص سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، على تحفيز لاعبيه قبل مواجهة شباب قسنطينة بدورى أبطال إفريقيا.

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وتلقى حراس الدراويش عده إتصالات هاتفية خلال الساعات الماضية من مدربهم لتحفيزهم بصفة مستمرة قبل المواجهة المرتقبة.

وتخلف سعفان الصغير عن بعثة الإسماعيلى إلى الجزائر قبل ساعات قليلة من السفر، بعدما تعرض لوعكة صحية إثر شعوره بإلتهاب فى الجيوب الأنفية.

وتولى أيمن رجب حارس الفريق الصاعد، تدريب زملائه الحراس ضمن التحضيرات الأخيرة للمواجهة.