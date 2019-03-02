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اونلاين | مشاهدة مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا يوتيوب

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في مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت حصري منتظر أن تتسم بالندية والإثارة، يلتقي فريق الإسماعيلي مع النادي الرياضي القسنطيني الجزائري اليوم السبت الموافق 2 -3-2019 في تمام السادسة مساء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي يبحث عن الفوز الأول في دور المجموعات

يبحث فريق الإسماعيلي في بث مباشر مشاهدة لقاء شباب قسنطينة والاسماعيلي اليوم بجودة عالية بث حي ومباشر عن تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط من أجل الحفاظ على حظوظه الضعيفة في خطف أحد بطاقتي التأهل لدور الـ8 من البطولة، بعد تعثر الفريق في لقاء الجولة الثالثة أمام الفريق الجزائري بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة سيدومير يانفيسكى أعلن قائمته للقاء اليوم والتي ضمت 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى: محمد فوزى ومحمد مجدى وأيمن رجب 

خط الدفاع: أسامه إبراهيم وأحمد أيمن وباهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد مجدى الجمل وريتشارد بافور وطارق طه

خط الوسط: عماد حمدى وإبراهيم عبد الخالق ومحمود عبد العاطى " دونجا " ومحمد الضرف ومحمد صادق وكريم بامبو وعبد الرحمن مجدى ووجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: وأدوا مارشال وبنسيون شيلونجو 

وسيفتقد الإسماعيلي في لقاء اليوم لأحد أهم عناصره وهو محمود متولي بسبب تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية خلال مشاركتة مع الإسماعيلي في لقاء الجولة الثالثة من البطولة.

التشكيل المتوقع للإسماعيلي ضد شباب قسنطينة

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: طارق طه - باهر المحمدي - ريتشارد بافور - أسامة إبراهيم

خط الوسط: كريم بامبو - عماد حمدي - دونجا - محمد الصادق

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خط الهجوم: بنسون شيلونجو - أودا مارشال

موعد مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم السبت

مباراة الإسماعيلي ضد شباب قسنطينة تقام اليوم السبت في بث حي لايف مباشر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة الكرمة، وعلى عشاق الساحرة المستديرة في الجزائر فسيتابعون اللقاء بث مباشر يلا شووت في تمام الساعة الثامنة مساء.

القنوات الناقلة مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة

الإسماعيلي وشباب قسنطينة ستذاع عبر فضائي "بي إن سبورت" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط على تردد 12245 V 3/4
يحل فريق الإسماعيلى ضيفاً على نظيره شباب قسنطينة الجزائري، باستاد الشهيد حملاوى بالجزائر، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وسط حضور جماهيرى يقارب 32 ألف مشجع من أنصار النادى الجزائرى.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل هدف وحيد واستقبال 6 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ7 نقاط من ثلاث مباريات ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط من 4 مباريات ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائري اليوم
وتقام مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى فى تمام السادسة مساء اليوم السبت ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل إحياء آمال التأهل أمام قسنطية في بلد المليون شهيد للحفاظ على حظوظه فى خطف أحد بطاقتين التأهل للدور التالى بالبطولة الأفريقية قبل إقامة الجولة الخامسة فى 8 مارس المقبل والتى يستضيف فيها الدراويش مازيمبى الكونغولى.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم
تُذاع مباراة الدراويش وشباب قسنطينة عبر فضائية "بي إن سبورت hd7" باعتبارها الناقل الحصري لفعاليات البطولة الإفريقية.

ويحتل مازيمبي الكونغولي المركز الأول برصيد 7 نقاط بالتساوي مع شباب قسنطينة صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما يأتي الإفريقي التونسي ثالثًا بـ4 نقاط

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