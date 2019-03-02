اونلاين | مشاهدة مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا يوتيوب

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الإسماعيلي يبحث عن الفوز الأول في دور المجموعات

الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة سيدومير يانفيسكى أعلن قائمته للقاء اليوم والتي ضمت 20 لاعبا وهم:-

في مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت حصري منتظر أن تتسم بالندية والإثارة، يلتقي فريق الإسماعيلي مع النادي الرياضي القسنطيني الجزائري اليوم السبت الموافق 2 -3-2019 في تمام السادسة مساء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.يبحث فريق الإسماعيلي في بث مباشر مشاهدة لقاء شباب قسنطينة والاسماعيلي اليوم بجودة عالية بث حي ومباشر عن تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط من أجل الحفاظ على حظوظه الضعيفة في خطف أحد بطاقتي التأهل لدور الـ8 من البطولة، بعد تعثر الفريق في لقاء الجولة الثالثة أمام الفريق الجزائري بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية.حراسة المرمى: محمد فوزى ومحمد مجدى وأيمن رجب

خط الدفاع: أسامه إبراهيم وأحمد أيمن وباهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد مجدى الجمل وريتشارد بافور وطارق طه

خط الوسط: عماد حمدى وإبراهيم عبد الخالق ومحمود عبد العاطى " دونجا " ومحمد الضرف ومحمد صادق وكريم بامبو وعبد الرحمن مجدى ووجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: وأدوا مارشال وبنسيون شيلونجو

وسيفتقد الإسماعيلي في لقاء اليوم لأحد أهم عناصره وهو محمود متولي بسبب تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية خلال مشاركتة مع الإسماعيلي في لقاء الجولة الثالثة من البطولة.



التشكيل المتوقع للإسماعيلي ضد شباب قسنطينة

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: طارق طه - باهر المحمدي - ريتشارد بافور - أسامة إبراهيم

خط الوسط: كريم بامبو - عماد حمدي - دونجا - محمد الصادق

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خط الهجوم: بنسون شيلونجو - أودا مارشال

موعد مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم السبت

مباراة الإسماعيلي ضد شباب قسنطينة تقام اليوم السبت في بث حي لايف مباشر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة الكرمة، وعلى عشاق الساحرة المستديرة في الجزائر فسيتابعون اللقاء بث مباشر يلا شووت في تمام الساعة الثامنة مساء.



القنوات الناقلة مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة

الإسماعيلي وشباب قسنطينة ستذاع عبر فضائي "بي إن سبورت" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط على تردد 12245 V 3/4