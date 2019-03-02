اونلاين | دوري أبطال إفريقيا kol 7sry.. مشاهدة مباراة شباب قسنطينة والإسماعيلي kora star بث مباشر مباراة الاسماعيلي kora on line

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رابط مشاهدة مباراة شباب قسنطينة والإسماعيلي بث مباشر اليوم

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وسوف نقدم لكم اليوم رابط البث المباشر لهذه المباراة قبل أن تنطلق اليوم بربع ساعة فقط، فتابعونا للحصول على الرابط.

يبدأ البث المباشر لمباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في تمام الساعة الــ 07:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

استقر البلجيكي سيدومير يانفيسكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على التشكيلة التالية

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: باهر المحمدي وطارق طه ومحمد مجدي وأسامة إبراهيم

خط الوسط: عماد حمدي وكريم بامبو ومحمد صادق وإبراهيم عبدالخالق وعبدالرحمن مجدي

خط الهجوم: عودة مارشال

يلاشوت|بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة بدوري أبطال إفريقيا