اونلاين | افريقيا beIN SPORTS لايف..بث مباشر مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة | يلا شوت | كورة لايف الإسماعيلي لايف بين ماتش

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رابط بث مباشر مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة

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وسوف نقدم لكم رابط البث المباشر للمباراة اليوم قبل انطلاقها بأقل من ربع ساعة فتابعنا.

يبدأ البث المباشر لمباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في تمام الساعة الــ 07:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

استقر البلجيكي سيدومير يانفيسكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على التشكيلة التالية

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: باهر المحمدي وطارق طه ومحمد مجدي وأسامة إبراهيم

خط الوسط: عماد حمدي وكريم بامبو ومحمد صادق وإبراهيم عبدالخالق وعبدالرحمن مجدي

خط الهجوم: عودة مارشال

يلاشوت|بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة بدوري أبطال إفريقيا