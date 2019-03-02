اونلاين | رابط مشاهدة مباراة الاسماعيلي والنادي القسنطيني بث مباشر اليوم 2-3-2019 في دوري ابطال افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط مشاهدة مباراة الاسماعيلي والنادي القسنطيني بث مباشر اليوم 2-3-2019 في دوري ابطال افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في موقعة نارية يحل فريق الاسماعيلي المصري ضيفا على نظيره فريق النادي الرياضي القسنطينى الجزائري عبر موقع كورة اون لايف اليوم السبت الموافق الثاني من مارس لعام 2019 ميلاديا ، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم 2018-2019 ، مشاهدة مباراة الاسماعيلي والنادي الرياضي القسنطينى اليوم مباشر كورة اون لايف السبت 2-3-2019 لايف في دوري ابطال افريقيا.

شاهد مباراة الاسماعيلي اليوم

مشاهدة مباراة الاسماعيلي اليوم الاسماعيلي المصري كورة اون لايف الذي عاد الى بطولة دوري ابطال افريقيا بعد غياب طويل دام عدة سنين يرغب في استعادة امجاده في ادغال افريقيا ويرغب في خطف اول ثلاث نقاط في المجموعة من انياب الرياضي القسنطيني خاصة بعد الخسارة في مباراة الجولة الاولى امام العنيد مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل لا شئ والهزيمة من الافريقي في المباراة الثانية والتعادل مع قسنطينة 1-1 في الجولة الثالثة ويسعى الدراويش للفوز اليوم والتمسك بامل التاهل لدور الثمانية ويسعى لتحقيق الانتصار من أجل التقدم والمنافسة على لقب البطولة في لقاء يقام على ملعب قسنطينة ، مشاهدة بث حي مباراة الاسماعيلي والقسنطيني بث مباشر اليوم السبت في دوري ابطال افريقيا كورة اون لايف اليوم.

Advertisements

مشاهدة مباراة الاسماعيلي ضد القسنطيني

مشاهدة مباراة الاسماعيلي ضد القسنطيني بث مباشر كورة اون لايف الفريق الجزائري القسنطيني صاحب التاريخ الكبير في الجزائر يدخل مباراة اليوم، وهو يسعى لتحقيق انطلاقة قوية في مشواره بدور المجموعات من اجل حصد الفوز وتحقيق ثلاث نقاط ستكون غالية على ارضه املا في المنافسة على اللقب بعد الفوز على الافريقي في الجولة الاولى 0-1 ، والفوز على مازيمبي 3-0 والتادل مع الاسماعيلي 1-1 حيث يقع الاسماعيلي مع مازيمبي في المجموعة مع الافريقي التونسي والنادي الرياضي القسنطيني الجزائري، في مجموعة صعبة، شاهد الان مباراة الاسماعيلي و القسنطيني 2-3-2019 لايف كورة في دوري ابطال افريقيا.

موعد مباراة الاسماعيلي والقسنطيني

موعد مباراة الاسماعيلي والقسنطيني تنطلق مباراة اليوم بين الاسماعيلي والقسنطيني في دوري ابطال افريقيا كورة اون لايف في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة حيث من المقرر أن تنقل مباراة الاسماعيلي والقسنطيني ، في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي كورة اون لايف ، beIN SPORTS HD .