اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة يوتيوب اونلاين بدون تقطيع في دوري ابطال افريقيا

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يستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة شباب قسنطينة الجزائري في المباراة التي ستجمع بينهما في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ويقدم لكم موقعنا خدمة بث مباشر مباراة الإسماعيلي اليوم امام شباب قسنطينة والتي ستقام اليوم بجودة عالية و بدون إعلانات حيث يمكنكم مشاهدة مباراة الإسماعيلي اليوم وشباب قسنطينة في دوري الأبطال من خلال شاشتنا الخاصة بدون إعلانات مزعجة وذلك في إطار حرصنا الدائم على تقديم البث المباشر لمباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم وفي كل الأوقات حيث تحظى البطولة باهتمام كبير.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد شباب قسنطينة الجزائري اليوم في دوري أبطال أفريقيا من المقرر أن تنطلق المواجهة في السادسة مساءً بتوقيت مصر والسودان السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة بث حي رابط مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم في دوري الأبطال ومن المقرر أت تنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية القطرية والحاصلة على حقوق بث بطولة دوري الأبطال وكلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم الفاضل محمد حسين أبو شنب من أجل قيادة مباراة الفريقين اليوم.

يخوض فريق الإسماعيلي مواجهة اليوم بقيدة المدير الفني سيدومير يانيفسكي ضد شباب قسنطينة بشعار لا بديل عن الفوز أملا في الحفاظ على أماله بالبطولة حيث انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب برج العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما مشاهدة ماتش الإسماعيلي وشباب قسنطينة يوتيوب HD اليوم في دوري أبطال أفريقيا ويخوض فريق الإسماعيلي اللقاء وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة حصل عليها من 3 مباريات تعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في مباراتين.

وفي الجهة المقابلة يخوض فريق شباب قسنطينة تحت قيادة المدير الفني دينيس لافان مواجهة اليوم ضد الإسماعيلي بروح معنوية مرتفعه بعد التعادل مع الدراويش في المباراة السابقة التي أقيمت بمصر رابط بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي الأن اليون أمام شباب قسنطينة عبر يلا لايف تي في في دوري الأبطال ويخوض الفريق الجزائري مواجهة اليوم وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف فقط عن مازيمبي الكونغولي المتصدر بنفس رصيد النقاط وفي حال الفوز سيقتنص الفريق الجزائري صدارة المجموعة بـ 10 نقاط وحصد شباب قسنطينة نقاطه من 3 مباريات حقق الفوز في 2 وتعادل في لقاء وحيد.