اونلاين | (Man City) الاسطورة HD | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبورنموث | بي ان سبورت | يلا شوت | الدوري الإنجليزي

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(Man City) الاسطورة HD | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبورنموث | بي ان سبورت | يلا شوت | الدوري الإنجليزي

سيكون عشاق السماوي مانشستر سيتي على موعد مع لقاء جديد في البريمير ليج عندما يفتتح استاد دين كورت أبوابه لاستضافة مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الخامسة مساء اليوم السبت 2 مارس 2019، في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث:

السيتي يدخل لقاء اليوم منتشيا بفوزه في الجولة الماضية ليستمر في مطاردة الريدز بفوز صعب بهدف دون رد على حساب وست هام العنيد، وذلك في إطار منافسات الجولة 28 من البريميرليج، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني برصيد 68 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الريدز صاحب الصدارة، فحتى الآن خاض السيتيزنس 28 مباراة في البريميرليج، حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم، كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث.

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رابط سريع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث:

يقدم بورنموث موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام أرسنال، وخسروا في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، خلف ليستر سيتي صاحب المركز الحادي عشر، فمنذ انطلاقة الموسم فاز في 10 مباريات، وتعادل في أربع، وخسر 12 مباراة.

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كورة أون لاين السيتي ضد بورنموث:

سيبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بالثنائي أوتاميندي وجون ستونز في قلب الدفاع، وفي خط الوسط سيتواجد فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروينه، أمام في الأمام فسيتواجد الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.، بينما سيواصل المدرب البريطاني الاعتماد على طريقته المعتادة، لكن سيغير قليلًا في التشكيل لمحاولة إيجاد حل لكثرة الإصابات الموجودة في الفترة الأخيرة، وسيعتمد على الثنائي نايثان أكي، كريس ميفام في مركز قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الفريق في هذا اللقاء الثنائي لي مويست في ظل غياب الإنجليزي المصاب بجانب جوشوا كينج.

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