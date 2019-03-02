اونلاين | بث حي .. مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار

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مباراة جديدة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بدوري أبطال إفريقيا حيث يلتقي أبناء الدراويش مع شباب قسنطينة الجزائري في السادسة مساء اليوم السبت 2-3-2019 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في مباراة هامة للفريقين وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت اتش دي مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسطنيطنة الجزائري بث مباشر اليوم السبت في مباراة قوية بدوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسطنطينة انتهت المباراة الماضية بين الفريقين الأسبوع الماضي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق يدخل الإسماعيلي مباراة اليوم وهو رافعا شعار لابديل عن الفوز بعدما تلقى الفريق هزيمتين في أول مباراتين وتعادل في الثالثة بدور المجموعات أمام فريقي مازيمبي والإفريقي التونسي وشباب قسنطينة ولايملك الإسماعيلي خيارا بديلا عن الفوز في موقعة اليوم للخروج من المركز الأخير في المجموعة والحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور المقبل بث مباشر مباراة الإسماعيلي وشباب قسطنطينة بدون تقطيع بينما سيسعى فريق شباب قسطنطينة لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الانتصار الثالث له في المجموعة حيث يتصدر الفريق الجزائري المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط خلف مازيمبي بعدما حقق فوزين وتعادل من 3مباريات ويسعى لتحقيق الفوز واستعادة صدارة المجموعة رابط مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسطنطينة بث مباشر اليوم السبت عبر يلا شوت بلس.

مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد شباب قسطنطينة في مباراة نارية يدخل الإسماعيلي بقيادة مدربه البلجيكي سيدومير مباراة اليوم وهو قادم من تعادل مع طلائع الجيش بالدوري ويحتل ثامن ترتيب البطولة المحلية مشاهدة مباراة الإسماعيلي على بي ان سبورت وسيعول المدرب البلجيكي على كل من باهر المحمدي وشيلونجو وكريم بامبو لقيادة الفريق للفوز بث مباشر مباراة الإسماعيلي وشباب قسطنطينة اليوم يوتيوبyalla shoot plus

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