اونلاين | كورة لايف - kora live بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وبورنموث اليوم السبت 2-3-2019 |الدورى الانجليزي |يلا شوت | kooora HD

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كورة أون لاين السيتي ضد بورنموث:
سيبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بالثنائي أوتاميندي وجون ستونز في قلب الدفاع، وفي خط الوسط سيتواجد فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروينه، أمام في الأمام فسيتواجد الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.، بينما سيواصل المدرب البريطاني الاعتماد على طريقته المعتادة، لكن سيغير قليلًا في التشكيل لمحاولة إيجاد حل لكثرة الإصابات الموجودة في الفترة الأخيرة، وسيعتمد على الثنائي نايثان أكي، كريس ميفام في مركز قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الفريق في هذا اللقاء الثنائي لي مويست في ظل غياب الإنجليزي المصاب بجانب جوشوا كينج.يواجه مانشستر سيتى و بورنموث اليوم السبت 2 – 3 – 2019 ضمن مباريات الدورى الانجليزي الممتاز يلا شوت كورة اون لاين
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