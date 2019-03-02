اونلاين | بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق الاسماعيلى فى السادسة من مساء اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره شباب قسنطينة الجزائري باستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بدون حضور جماهيرى.

ويتطلع الدراويش لتحقيق الفوز الأول متسلحاً بالقرار التاريخى الذى صدر لصالحه وأعاده للحياة الكروية الافريقية بعد أن خاض الاسماعيلى مباراتين بالمجموعة انتهتا بالخسارة حيث خسر الأولى 2/0 أمام مازيمبى الكونغولى ثم 3/0 أمام الأفريقى التونسى.

وكان الاتحاد الأفريقى قد قرر استبعاد الإسماعيلى من المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، عقب أعمال شغب لجماهيره أمام الأفريقى التونسى، لكن الكاف تراجع فى قراره بعد تظلم الدراويش ليعلن عودة الفريق مرة أخرى إلى المسابقة، ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع بدون رصيد من النقاط وبدون تسجيل أى هدف واستقبل 5 أهداف، ويتصدر مازيمبى جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من 4 مباريات ثم شباب قسنطينة الجزائرى بـ6 نقاط من مباراتين والأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلى مباراة شباب قسنطينة اليوم ثم يلاقي بطل الجزائر فى الثانى من مارس على ملعبه بمباراة الاياب ليتساوى مع باقى فرق المجموعة عند 4 مباريات قبل إقامة الجولة الخامسة فى 8 مارس المقبل والتى يستضيف فيها الدراويش مازيمبى الكونغولى.

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وأسندت لجنة الحكام بالكاف إدارة المباراة تحكيميا إلى الدولي الجامبي باكاري جاساما، صاحب الـ41 عاما ، وحرص البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى على على مطالبة لاعبيه بضرورة التسلح بالهدوء وعدم الانفعال طوال أحداث المباراة لنقل الضغط على الفريق المنافس كما نصح سيدومير لاعبيه بعدم التفكير كثيرا وقت استلام الكرة، والتصرف بها بشكل سريع لتجنب فقدانها مناشداً لاعبيه بأهمية الضغط على الكرة لاستخلاصها سريعا من المنافس دون إتاحة الفرصة له لتمريرها بالاضافة لضرورة التعامل مع الفرص المتاحة بدقة شديدة من أجل تسجيل الأهداف وارباك المنافس. يحل فريق الإسماعيلى ضيفا على نظيره شباب قسنطينه الجزائري فى السادسة من مساء اليوم السبت بإستاد الشهيد حملاوي مدينة قسنطينه الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقدم موقع "أهل مصر" مشاهدة مباراة الاسماعيلي اليوم,, مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم,, مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة في دوري ابطال افريقيا,, مشاهدة مباراة الاسماعيلي اليوم في دوري ابطال افريقيا,, بث مباشر مباراة الاسماعيلي اليوم,, بث مباشر مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة,, بث مباشر مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة في دوري ابطال افريقيا,,

مشاهدة مباراة الاسماعيلي اليوم

مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة في دوري ابطال افريقيا

ويسعى فريق الإسماعيلى تحت قيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى لتحقيق الفوز الأول فى البطولة الأفريقية، واقتناص الثلاث نقاط خاصة أنه يتذيل مجموعته بنقطة واحدة.

التشكيل المتوثع للإسماعيلي أمام شباب قسنطينة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني للدراويش لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: طارق طه - محمدمجدي - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: عماد حمدي - إبراهيم عبدالخالق - كريم بامبو - محمدصادق - عبدالرحمن مجدي.

وفي الهجوم: بينسون شيلونجو.