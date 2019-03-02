اونلاين | مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر بدون تقطيع

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يلا شوت البث المباشر لمباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة أون لاين اليوم في ذهاب دوري أبطال أفريقيا 2019، اليوم السبت 23 فبراير 2019؛ لقاء قوي يأمل به الدراويش العودة للمنافسة من جديد علي أحد البطاقات المؤهلة في الدور الثاني، لأن الهزيمة تعني إنتهاء الأمل في الصعود بشكل كبير، خصوصا أنه سيكون لعب لقائين علي ملعبه وخسرهم، وكان الفريق قد حدث له أزمة الإستبعاد من البطولة، لذا تعتبر هذه المواجهة مؤجلة، ويطمح فيها المنافسين في الثلاث نقاط.

مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم نقدمها الى جماهير وعشاق الرياضة على موقع جول العرب؛ مبارة مهمه جدا بين الفريقين ستكون ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا 2019، حيث يلتقى الفريقين اليوم السبت الموافق 23 2 2019، ونحن نقدم لكم جميع تفاصيل هذه المباراة أي توقيتها ونتيجة المباراة وأهداف المباراة على موقع جول العرب مع متابعة خاصة لهذا اللقاء وملخص كامل له، ننقل لكل عشاق الكرة العربية والعالمية توقيت مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم 2322019، والقنوات الناقلة على بحيث يتيح لكم مشاهدي هذا الموضوع إمكانية التعرف علي كل مستجدات والتغطية لكل المباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة:

ويقابل نادي الاسماعيلي مع شباب قسنطينة في ملعب برج العرب وذلك اليوم السبت في تمام الساعة 19:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية، و18:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، وستكون مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا 2019 مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1. يحل فريق الإسماعيلى ضيفا على نظيره شباب قسنطينه الجزائري فى السادسة من مساء اليوم السبت بإستاد الشهيد حملاوي مدينة قسنطينه الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقدم موقع "أهل مصر" مشاهدة مباراة الاسماعيلي اليوم,, مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم,, مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة في دوري ابطال افريقيا,, مشاهدة مباراة الاسماعيلي اليوم في دوري ابطال افريقيا,, بث مباشر مباراة الاسماعيلي اليوم,, بث مباشر مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة,, بث مباشر مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة في دوري ابطال افريقيا,,

مشاهدة مباراة الاسماعيلي اليوم

مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة في دوري ابطال افريقيا

ويسعى فريق الإسماعيلى تحت قيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى لتحقيق الفوز الأول فى البطولة الأفريقية، واقتناص الثلاث نقاط خاصة أنه يتذيل مجموعته بنقطة واحدة.

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التشكيل المتوثع للإسماعيلي أمام شباب قسنطينة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني للدراويش لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: طارق طه - محمدمجدي - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: عماد حمدي - إبراهيم عبدالخالق - كريم بامبو - محمدصادق - عبدالرحمن مجدي.

وفي الهجوم: بينسون شيلونجو.