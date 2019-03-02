اونلاين | بث مباشر مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم 2-3-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم 2-3-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق الاسماعيلى فى السادسة من مساء اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره شباب قسنطينة الجزائري باستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بدون حضور جماهيرى.

ويتطلع الدراويش لتحقيق الفوز الأول متسلحاً بالقرار التاريخى الذى صدر لصالحه وأعاده للحياة الكروية الافريقية بعد أن خاض الاسماعيلى مباراتين بالمجموعة انتهتا بالخسارة حيث خسر الأولى 2/0 أمام مازيمبى الكونغولى ثم 3/0 أمام الأفريقى التونسى.

وكان الاتحاد الأفريقى قد قرر استبعاد الإسماعيلى من المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، عقب أعمال شغب لجماهيره أمام الأفريقى التونسى، لكن الكاف تراجع فى قراره بعد تظلم الدراويش ليعلن عودة الفريق مرة أخرى إلى المسابقة، ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع بدون رصيد من النقاط وبدون تسجيل أى هدف واستقبل 5 أهداف، ويتصدر مازيمبى جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من 4 مباريات ثم شباب قسنطينة الجزائرى بـ6 نقاط من مباراتين والأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلى مباراة شباب قسنطينة اليوم ثم يلاقي بطل الجزائر فى الثانى من مارس على ملعبه بمباراة الاياب ليتساوى مع باقى فرق المجموعة عند 4 مباريات قبل إقامة الجولة الخامسة فى 8 مارس المقبل والتى يستضيف فيها الدراويش مازيمبى الكونغولى.

Advertisements

وأسندت لجنة الحكام بالكاف إدارة المباراة تحكيميا إلى الدولي الجامبي باكاري جاساما، صاحب الـ41 عاما ، وحرص البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى على على مطالبة لاعبيه بضرورة التسلح بالهدوء وعدم الانفعال طوال أحداث المباراة لنقل الضغط على الفريق المنافس كما نصح سيدومير لاعبيه بعدم التفكير كثيرا وقت استلام الكرة، والتصرف بها بشكل سريع لتجنب فقدانها مناشداً لاعبيه بأهمية الضغط على الكرة لاستخلاصها سريعا من المنافس دون إتاحة الفرصة له لتمريرها بالاضافة لضرورة التعامل مع الفرص المتاحة بدقة شديدة من أجل تسجيل الأهداف وارباك المنافس.

وبدأت بصمات سيدومير تظهر على الإسماعيلي، ووضح ذلك من خلال تحسن النتائج خاصة في المباريات الـ 3 الأخيرة بالدوري، حيث حقق فوزين وتعادل وحيد لينجح فى انتشال الدراويش من منطقة الخطر بجدول الترتيب، بالإضافة لاستعادة الفريق لعادته في تقديم كرة قديم جميلة مقارنة بما كان عليه الدراويش في بداية الموسم ، وظهرت الصفقات الشتوية بشكل مميز مع الإسماعيلي، حيث تعاقد مع 8 لاعبين، ما بين الإعارة والشراء، واستطاع الجميع الانسجام سريعا مع الفريق خاصة دونجا وشيلونجو.

على الجانب الأخر حذر الفرنسي دنيس لافان المدير الفني لنادي شباب قسنطينة لاعبيه من خطورة فريق الاسماعيلى على ملعبه لاسيما بعد الانتعاشة التى يمر بعد ابرامه صفقات مميزة فى يناير الماضى بجانب صدور قرار بعودته للبطولة من قبل الكاف مطالباً إياهم بتكرار سيناريو الافريقى التونسى وخطف نقاط المباراة من الدراويش على أرضه .

وكان دنيس لافان قد فتح النار على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك بسبب قراره بعوده الإسماعيلي من جديد الي مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث وصف المدرب الفرنسي مسئولو الاتحاد الأفريقي بالهواه مستعينًا بطريقة عودة الدراويش للبطولة الأفريقية مؤكدًا أن مسئولي الكاف أظهروا عجزا كبيرا في تطبيق اللوائح في هذه الحالة مشيراً إلى أن إعادة مباراتي الإسماعيلي سيؤثر بالسلب على خطط الفريق، والذي ينافس في الوقت ذاته على مسابقات محلية كالدوري والكأس.يلا شوت البث المباشر لمباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة أون لاين اليوم في ذهاب دوري أبطال أفريقيا 2019، اليوم السبت 23 فبراير 2019؛ لقاء قوي يأمل به الدراويش العودة للمنافسة من جديد علي أحد البطاقات المؤهلة في الدور الثاني، لأن الهزيمة تعني إنتهاء الأمل في الصعود بشكل كبير، خصوصا أنه سيكون لعب لقائين علي ملعبه وخسرهم، وكان الفريق قد حدث له أزمة الإستبعاد من البطولة، لذا تعتبر هذه المواجهة مؤجلة، ويطمح فيها المنافسين في الثلاث نقاط.

مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم نقدمها الى جماهير وعشاق الرياضة على موقع جول العرب؛ مبارة مهمه جدا بين الفريقين ستكون ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا 2019، حيث يلتقى الفريقين اليوم السبت الموافق 23 2 2019، ونحن نقدم لكم جميع تفاصيل هذه المباراة أي توقيتها ونتيجة المباراة وأهداف المباراة على موقع جول العرب مع متابعة خاصة لهذا اللقاء وملخص كامل له، ننقل لكل عشاق الكرة العربية والعالمية توقيت مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم 2322019، والقنوات الناقلة على بحيث يتيح لكم مشاهدي هذا الموضوع إمكانية التعرف علي كل مستجدات والتغطية لكل المباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة:

ويقابل نادي الاسماعيلي مع شباب قسنطينة في ملعب برج العرب وذلك اليوم السبت في تمام الساعة 19:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية، و18:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، وستكون مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا 2019 مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1.

