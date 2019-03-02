يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب ١١ نوفمبر بأنجولا.
وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قد سمح للاعبين بأن يكون طعام الافطار مفتوحا ثم قام اللاعبون بتدريبات
ومن المقرر أن يعقد جروس محاضرة في الثالثة عصرا بالفندق قبل أن يتوجه للمؤتمر الصحفي ومن بعده المران.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على برنامج إعداد الفريق في أنجولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.