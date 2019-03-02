تعرف على تشكيل حرس الحدود لمواجهة النجوم

أعلن طارق العشري، المدير الفني لحرس الحدود، تشكيل فريقه لمواجهة النجوم، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل حرس الحدود لمواجهة النجوم كالتالي...
سامح علي ، محمد محمود ،
وشهدت مقاعد البدلاء وجود كل من:
إبراهيما كونيه ، محمد طارق ، أحمد محمود ، مصطفى جابر ، أماديا رينيه ، أحمد هاني ، أمام عاشور.
ويدخل حرس الحدود اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، فيما ويتذيل النجوم جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.
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