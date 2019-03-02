لاكازيت يقود هجوم أرسنال أمام توتنهام واستبعاد محمد النني

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال تشكيل فريقه أمام توتنهام، والذي سيقام على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. الإنجليزي الممتاز. وشهد تشكيل الجانرز لمباراة اليوم، استبعاد محمد النني خارج القائمة وقيادة لاكازيت لهجوم الفريق، في حين يجلس أوباميانج ومسعود أوزيل على مقاعد البدلاء. وجاء التشكيل كالتالي: في حراسة المرمى: لينو في الدفاع: مونريال، كوسيليني، سقراطيس، موستافي في الوسط: جندوزي، شاكا، مختياريان، رامزي في الهجوم: أليكس أيوبي، لاكازيت.

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