مؤمن سليمان يعلن تشكيل النجوم لمواجهة الحدود

أعلن الجهاز الفني لنادي النجوم بقيادة مؤمن سليمان المدير الفني تشكيل مباراة الفريق أمام نادي حرس الحدود والتي ستقام اليوم - السبت - في تمام الساعة الثالثة عصرا على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة ٢٥ من الدوري

المصري الممتاز.

ويتكون التشكيل بكل من أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزيخومين، كريم فؤاد في خط الدفاع ، محمود

حليمو ، عمرو السيسي ، ديديه كوريه ، أيمن غباشي ، طوسين أومويلي في خط الوسط ، صلاح أمين في الهجوم. وعلى مقاعد البدلاء كل من محمد الشحات حارس مرمى ، أحمد ربيع ، نادر الطويلة ، أحمد أيمن ، لاما كولين ، إسلام الفار ، أحمد شرويدة.