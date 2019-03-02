مؤمن سليمان يعلن تشكيل النجوم لمواجهة الحدود

أعلن الجهاز الفني لنادي النجوم بقيادة مؤمن سليمان المدير الفني تشكيل مباراة الفريق أمام نادي حرس الحدود والتي ستقام اليوم - السبت - في تمام الساعة الثالثة عصرا على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة ٢٥ من الدوريالمصري الممتاز.
ويتكون التشكيل بكل من أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزيخومين، كريم فؤاد في خط الدفاع ، محمود
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