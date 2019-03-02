اتحاد الكرة يدعو إنفانتينو لقرعة بطولة أمم أفريقيا

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية برئاسة المهندس هاني أبوريدة، توجيه الدعوة للسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لحضور قرعة بطولة أمم أفريقيا يوم 12 الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لحضور قرعة بطولة أمم أفريقيا يوم 12أبريل المقبل على سفح الأهرامات. كما تنوي اللجنة المنظمة لتوجيه الدعوة إلى عدد من نجوم الكرة في أفريقيا لحضور القرعة، بجانب بعض نجوم الكرة المصرية.

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