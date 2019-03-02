كين يقود هجوم توتنهام أمام آرسنال

أعلن ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام عن تشكيل فريقه أمام آرسنال، والتي ستقام على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات الجولة الـ٢٩ من منافسات الجولة الـ٢٩ من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل السبيرز كتالي: في حراسة المرمى: هوجو لوريس في الدفاع: سانشيز، ألديفيلدر، فيرتونخن في الوسط:تريبيير، ويناما، موسى سيسوكو، داني روز، إيركسين في الهجوم: سون هيونج مين، هاري كين.

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