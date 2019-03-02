هاري كين يقود تشكيلة توتنهام لمواجهة أرسنال بالدوري الإنجليزي

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، تشكيلة فريقه التي ستخوض مباراته أمام أرسنال في الديربي اللندني، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". الجولة التاسعة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وجاء تشكيل توتنهام لمواجهة آرسنال كالتالي.. حراسة المرمى : لوريس. Advertisements خط الدفاع : تريبير ، ألدرفايلد ، فيرتونخين ، سانشيز ، روز. خط الوسط : وانياما ، ايريكسن ، سيسوكو ، سون. خط الهجوم : هاري كين.

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