تعرف على تشكيل أرسنال لمواجهة توتنهام

أعلن أوناي إيميري المدير الفني لـ أرسنال التشكيل الذي يخوض به لقاء توتنهام بعد قليل والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثانية ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة ،ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة توتنهام كالتالي.. حراسة المرمى : لينو. خط الدفاع : سوكراتس ، كوسينلي Advertisements ، موستافي ، مونريال. خط الوسط : تشاكا ، جندوزي ، رامسي ، ايوبي ، ميختاريان. خط الهجوم : الكسندر لاكازيت. ويدخل أرسنال اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

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