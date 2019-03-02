نهائي مصري خالص من نور الشربيني ونور الطيب ببطولة العالم للإسكواش

تأهل ثنائي منتخب مصر نور الشربيني ونور الطيب إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش والمقامة في ولاية شيكاغو الأمريكية والبالغ مجموع جوائزها المادية 500 ألف دولار للرجال والسيدات . دولار للرجال والسيدات . وتفوقت نور الشربينى بطلة العالم مرتين على الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 3-2 فى المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت واستغرقت حوالي 59 دقيقة. بينما نجحت نور الطيب بطلة العالم في إقصاء رنيم الوليلي من الدور قبل النهائي بعد فوزها عليها بنتيجة 3-2 فى مباراة ماراثونية التي جمعتهما اليوم.

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