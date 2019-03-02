صالح جمعة: لم أطلب المشاركة مع الأهلي.. أعرف حدودي

نفى صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، ما تردد حول طلبه المشاركة مع ناديه في المرحلة القادمة، في ظل استبعاده من المباريات

خلال الفترة الماضية.

وقال جمعة عبر تويتر:" ‏لوضع النقاط على الحروف لم أطلب التحدث

إلى أى شخص من قبل الجهاز الفنى بشأن مشاركتى أو تحديد مصيرى كما زعم البعض وأعرف جيداً دورى وحدودى كجزء صغير جدا من منظومة كبيرة أدين ليها بالكثير".