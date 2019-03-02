رياضة | 6 مباريات مصيرية تنتظر طنطا في مشوار التأهل للممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مباريات مصيرية تنتظر طنطا في مشوار التأهل للممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر فريق طنطا 6 مواجهات مصيرية خلال الفترة المقبلة بدوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري، سيتحدد علي ضوء نتائجها مصير الفريق الطنطاوي من حجز بطاقة الصعود لدوري الأضواء.

يفتتح طنطا شهر مارس بمواجهة الاوليمبي بالجولة 21، يوم الخميس المقبل خارج أرضه في مباراة صعبة، حيث يحتل الأوليمبي المركز الثالث برصيد 35 نقطة بفارق 3 نقاط عن طنطا المتصدر، وكان قد حسم نتيجة الدور الأول بالتعادل السلبي.

ويبدو أن المواجهات المقبلة جميعها، لا تقبل القسمة علي اثنين، حيث يستضيف طنطا دمنهور صاحب المركز الرابع علي أرضه بالجولة 22، وتعادل الفريقان سلبيا بالدور الاول.

وستكون للإثارة عنوانا عندما يتلقي قمة المجموعة بالجولة 23، بين طنطا المتصدر والمنصورة، شريكه في الصدارة، إذ يبحث كل منهما عن الانفراد بالصدارة وضمان حجز بطاقة التأهل، وكان قد حقق المنصور فوزا بثنائية نظيفة بالدور الاول، علي ملعب طنطا.

ثم ينهي الشهر باستضافة شقيقه غزل المحلة، في مباراة دربي الغربية بالجولة 24، وكان قد انتهي الدور الأول بفوز غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

وتبدو الأفضلية منطقيًا في صالح طنطا عندما يواجه سيدي سالم، بسبب تفوق طنطا بخبرة لاعبيه في ظل نقص خبرة لاعبي سيدي سالم، إلا إذا حصل مفاجأة في المباراة، وكان قد تلقي سيدي سالم هزيمة كبيرة بالدور الأول، برباعية مقابل هدف علي ملعب نادي طنطا.

وفي ختام دوري القسم الثاني، يقام مواجهة بين طنطا صاحب الأرض، ونظيره ابو قير للاسمدة، والذي كان قد انتهي الدور الأول لصالح طنطا بهدفين نظيفين.

خاض طنطا 20 مواجهة، حقق الفوز في 10 مبارايات، وتعادل في 8، وتلقي هزيمة في مباراتين فقط، وسجل 21 هدفا، بينما استقبل 11 هدفًا ويحتل أولاد السيد البدوي المركز الأول برصيد 38 نقطة.

يأتي عبد الرحمن الدح هدافا الفريق برصيد 5 أهداف، ويليه محمد مودي بثلاثة أهداف، وهدفين لكل من أحمد قطاوي، وإسماعيل بامبا، وهدفا لكل من "محمد جودة، وابراهيم فرنسا، وميدو جمال، ومحمد اسعد، وسليمان عبدربه، ومحمود مكي، ومحمد خليفة.