رياضة | حكم مصري ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لجنوب السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم مصري ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لجنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اتحاد جنوب السودان لكرة القدم على اختيار الجهاز الفنى والطبي الإدارى للمنتخب الأوليمبي لجنوب السودان بقيادة مصرية خالصة وتشكل الجهاز من المدير الفنى هانى جمال والمدرب العام محمد عبد العزيز عدس والمدرب نيكولا ومخطط الأحمال عمرو الغرباوى ومدرب حراس المرمى عمرو عبد الفتاح حكم الدرجة الأولى المخضرم بمنطقة الإسماعيلية .

كما تم تشكيل الجهاز الطبي والادارى للمنتخب الذي يستعد لخوض مباراتي منتخب تونس التى ستجري الشهر الجاري فى التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .

جدير بالذكر أن اتحاد جنوب السودان لكرة القدم تم تأسيسه عام 2012 وانضم لعضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بنفس العام بعد الانفصال عن السودان كدولة مستقلة .