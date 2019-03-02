رياضة | كريستيانو رونالدو ينتصر على ريال مدريد

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يدفع نادي ريال مدريد الإسياني ثمن التخلي عن البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي، مقابل 112 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفقر التهديفي لريال مدريد في الموسم الحالي قد لا يكون السبب الرئيسي في إقصاء الميرنجي من بطولة كأس ملك إسبانيا واحتلاله المركز الثالث، في جدول ترتيب الليجا، ولكنه يفسر جزءًا من الصورة السلبية التي يعيشها الفريق الملكي هذا الموسم.

وكشفت الصحيفة عن أنه في الموسم الحالي سجل ريال مدريد 87 هدفًا، 37 منها على ملعبه، ووصل معدل التهديفي إلى 2.02 في المباراة، وهو معدل أقل من السنوات التسع الأخيرة التي تواجد خلال رونالدو بالقميص الملكي.

واستعرضت الصحيفة عدد الأهداف التي أحرزها الميرنجي في السنوات التسع الأخيرة رفقة رونالدو خلال نفس هذه المرحلة من الموسم، والتي جاءت كالآتي:

1- 2009-2010: 104 أهداف في المجمل و55 على ملعبه.

2- 2010-2011: 103 أهداف في المجمل و63 على ملعبه.

3- 2011-2012: 131 هدفا في المجمل و73 على ملعبه.

4- 2012-2013: 103 أهداف في المجمل و57 على ملعبه.

5- 2013-2014: 116 هدفا في المجمل و57 على ملعبه.

6- 2014-2015: 116 هدفا في المجمل و57 على ملعبه.

7- 2015-2016: 119 هدفا في المجمل و71 على ملعبه.

8- 2016-2017: 122 هدفا في المجمل و53 على ملعبه.

9- 2017-2018: 103 أهداف في المجمل و45 على ملعبه.

التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن التشكيل المُتوقع لكلاسيكو الأرض اليوم بين برشلونة وريال مدريد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لبرشلونة

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو وراموس وفاران وكارفاخال

خط الوسط: كاسيميرو وتوني كروس ومودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس وجاريث بيل وكريم بنزيما

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا وأومتيتي وبيكيه وسيرجي روبيرتو

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس وآرثر ميلو وراكيتيتش

خط الهجوم: عثمان ديمبلي ولويس سواريز وليونيل ميسي

سانتياجو سولاري يصدم نجوم ريال مدريد قبل الكلاسيكو

صدم سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد نجوم فريقه قبل مباراة الكلاسيكو اليوم أمام برشلونة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال سانتياجو سولاري في إشارةٍ إلى عدم قيامه بتدوير لاعبي ريال مدريد: "هذا ما منحنا إياه الجدول .. إن هذا الأمر لا يحدث للمرة الأولى واللاعبون جاهزون".

وأضاف سولاري: "أعلم أن الأمر صعبٌ بالنظر إلى النتيجة النهائية في الكأس ولكننا كنا قد لعبنا جيدا ضد برشلونة فنحن ننهض مجددًا ونحن جاهزون للقتال، وأخذ النقاط".

وتابع سولاري صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سندخل المباراة بكل الحماس الموجود وبنفس الروح المعنوية العالية.. نحن نحاول تحسين الأمور ونفكر في مسابقة الدوري الإسباني".

غياب جديد يهدد أحلام ريال مدريد

يعاني نادي ريال مدريد في غياب نجمه ماركوس يورينتي عن مباراة الكلاسيكو اليوم أمام برشلونة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفرق بين ريال مدريد في ظل وجود ماركوس يورينتي وغيابه، بات واضحًا مثل الفرق بين الليل والنهار، وأن مدرب الملكي، الأرجنتيني سانتياجو سولاري، يدرك ذلك جيدًا.

وأشارت إلى أنه لم يمكن متوقعًا في بداية الموسم أن يصبح وسط ملعب ريال مدريد تائهًا في حالة غياب يورينتي عنه.

وأوضحت الصحيفة أن يورينتي الشاب شارك مع ريال مدريد في مباراة الذهاب بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في "كامب نو"، وظهر بمستوى جيد.

وعندما غاب يورينتي عن مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" خسر الميرنجي بنتيجة 3-0.

وأفادت الصحيفة أن سولاري يفتقد لصلابة يورينتي، وأن اللاعب كان سيشارك ضد برشلونة بكل تأكيد لو كان جاهزا اليوم.

وأكدت أنه رغم أهداف كاسيميرو ضد إشبيلية وأتلتيكو مدريد وجيرونا، إلا أن يورينتي يمنح ريال مدريد المزيد من الصلابة على المستوى الدفاعي.

وذكرت أنه خلال 12 مباراة مع يورينتي حقق ريال مدريد 10 انتصارات، بينما تعادل مع برشلونة في "كامب نو" وخسر أمام سيسكا موسكو بدوري الأبطال، في مباراة شهدت مشاركة بعض اللاعبين الاحتياطيين.

برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو جديد

يملك فريق برشلونة فرصة قتل آمال ريال مدريد باستعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل عليه ضيفاً اليوم السبت في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

يعود برشلونة الى ملعب سانتياجو برنابيو، إذ حقق الأربعاء فوزاً عريضاً 3-0 في إياب نصف نهائي الكأس (1-1 ذهاباً)، برغم أفضلية ريال في أول ستين دقيقة من المباراة، قبل انتفاض الهداف الأوروغوياني لويس سواريز ومساهمته الفاعلة في الأهداف الثلاثة.

ومشهد مماثل السبت في العاصمة، سيبعد حامل لقب الدوري برشلونة 12 نقطة عن غريمه التاريخي في الصدارة، قبل 12 جولة على نهاية "الليجا".

وفي ظل المعارك المتواصلة بين ريال وبرشلونة، يأمل أتلتيكو مدريد الثاني الاستفادة بحال خسارة برشلونة، وتقليص الفارق الى أربع نقاط بحال فوزه الأحد على مضيفه ريال سوسييداد الثامن، والذي لم يخسر في آخر 8 مباريات.

ويتفوق برشلونة في المواجهات الأخيرة على ريال، إذ هزمه 4 مرات في آخر 6 مباريات في أرضه، إذ كان يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر خلال انتصاراته.

وهذا الموسم لوحده، سجل برشلونة 9 أهداف في مرمى خصمه مقابل اثنين لـ"الملكي"، وذلك بعد فوز كاسح في ذهاب الدوري 5-1 أطاح المدرب جولن لوبيتيجي، وأتى بالأرجنتيني سانتياجو سولاري، الذي دعا لاعبيه "للنهوض سريعاً" من الكبوة الأخيرة.