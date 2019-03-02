رياضة | القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة كلاسيكو حدة في وقت قليل عن الكلاسيكو السابق الذي جمع الفريقين في كأس ملك إسبانيا منذ أيام قليلة.

ويلتقي نادي ريال مدريد مع برشلونة مساء اليوم السبت 2/3/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره برشلونة على استاد السانتياجو برنابيو مساء السبت في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و11:45 بتوقيت دولة الإمارات.

نادي برشلونة يتصدر جدول ترتيب فرق بطولة الدةري الاسباني ويملك 57 نقطة في رصيده بعد مرور 25 جولة حتى الآن، بينما الريال بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وستذاع مواجهة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني عبر البث المباشر والحي على قناتي بي إن سبورت 1 و3 HD بصوت المعلقين؛ رؤوف خليف وخالد الغول وخليل البلوشي.

وهناك 5 قنوات مفتوحة متاحة للجميع عبر مختلف الأقمار الصناعية يمكنكم مشاهدة الكلاسيكو عبرها:

- قناة CBC Sport HD

- قناة Eleven Sport 1 HD

- قناة LaLiga TV Bar

- قناة canal + poland hd