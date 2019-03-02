رياضة | مؤتمر صحفي لبطولة الأهلي الدبلوماسية غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر صحفي لبطولة الأهلي الدبلوماسية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الواحدة ظهر غد الأحد بمقر النادي بالجزيرة للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية والتي ينظمها النادي بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

يحضر المؤتمر محمود الخطيب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والسفير الألماني يوليوس جيورج لوي، والسفير عمرو الحناوي مساعد وزير الخارجية والسفير فيصل غسال من الجامعة العربية بالاضافة لسفراء دول :اسبانيا واستراليا والارجنتين وكازاخستان وفيتنام وقنصل سويسرا وقنصل الهند وقنصل كوت ديفوار وقنصل ايطاليا .

ويشهد المؤتمر كلمة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ويعقبها إجراء قرعة البطولة التي تشهد مشاركة ٢١ سفارة وهيئة دبلوماسية وهي «المانيا، وزارة الخارجية المصرية، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، سويسرا، إنجلترا، روسيا، البرازيل، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، كوت ديفوار، اليابان، استراليا، كازاخستان، الأمم المتحدة، فيتنام، جامعة الدول العربية، الهند، وماليزيا».

وكان المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمُكلّف بالإشراف على بطولة الأهلي الدبلوماسية قد قام بزيارة السفارة الألمانية بالقاهرة وعقد جلسة مُثمرة مع السفير الألماني يوليوس جيورج لوي، والملحق الثقافي وهشام مرزوق مساعد القنصل ومدير البطولة.

وتضمنت الزيارة الإعلان عن ترحيب الأهلي باستضافة بطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية للسنة الثالثة على التوالي، بالتعاون مع السفارة الألمانية كما تطرقت الزيارة للحديث عن سبل التعاون بين النادي وألمانيا في المجال الرياضي وبالأخص الطب الرياضي.

وأكد المهندس خالد مرتجي عضو المجلس أن الهدف الأساسي من استضافة الأهلي للبطولة هو استكمال الدور الوطنى للأهلي كأحد المؤسسات الوطنية في الدولة التي تعمل دائمًا على إظهار الصورة الحضارية للبلاد، والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان وتنشيط السياحة المصرية.

وتنطلق فعاليات البطولة على ملاعب النادي بالشيخ زايد أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع حيث تبدأ في الثاني والعشرين من مارس الجارى وتستمر حتي الثاني عشر من أبريل القادم، على أن تقام مباراة استعراضية بين قدامي الأهلي وأفضل اللاعبين في الفرق المشاركة في البطولة، وتختتم البطولة بحفل عشاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم ١٤ أبريل القادم.