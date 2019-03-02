رياضة | فرمان طبي لإعادة نجيب وجمال للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان طبي لإعادة نجيب وجمال للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري محمد نجيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة جديدة خلال الأسبوع الجاري، لعرضها علي الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي والذي أجرى جراحة الرباط الداخلي لركبة اللاعب، وعلى ضوء هذه الأشعة تحدد اللجنة الطبية موعد مشاركته في التدريب الجماعي الجماعي، ومدى جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

وقطع نجيب، خطوة كبيرة في طريق العودة من جديد للمشاركة في التدريب الجماعي للفريق، حيث تحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، على أن يتحدد موعد مشاركته في المران الجماعي على ضوء قرار اللجنة الطبية.

وكان محمد نجيب قد تعرض لقطع في الرباط الداخلي للركبة، وأدى برنامجاً تأهيلياً، اشتمل علي تدريبات داخل ملعب التتش، وجلسات في الجيم.

ويواصل عمرو جمال مهاجم الأهلي استكمال برنامجه التأهيلي تمهيدا لعودته من جديد إلي المشاركة في المران الجماعي، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويؤدي عمرو جمال جلسة في الجيم، ومن المنتظر أن يعود للجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، وذلك على هامش مران الفريق الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش، في إطار الاستعدادات لمواجهة بتروجت التي تقام يوم الإثنين المقبل في إطار الجولة 26 في بطولة الدوري المصري.

وكان عمرو جمال، قد اشتكى من اصابة في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج تأهيلي.

الأهلي يعلن غياب نجمه أمام بتروجت

أعلن النادي الأهلي غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق غيابه عن مباراة بتروجت المقبلة بسبب معاناته من الإصابة.

وكان عمرو السولية قد أجرى أشعة اول أمس وبعد عرضها واللاعب على الهيئة الطبية تبين إصابة اللاعب بشد في العضلة الأمامية سيخضع على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدًا لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت الإثنين المقبل على استاد بتروسبورت في الجولة 26 من منافسات الدوري المصري.

أول حالة تمرد في الأهلي

طلب محمد شريف ورامي ربيعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا خلال المباريات المقبلة.

ويأتي طلب الثنائي عقب الجلسة التي جمعتهما مع محمد يوسف المدرب العام، للاستفسار عن أسباب ابتعادهم عن حسابات الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

ونقل شريف رغبته للمدرب العام، بالحصول على فرصة أسوةً بباقي اللاعبين لإثبات قدارته، فيما أبدى ربيعة، جاهزيته التامة للمشاركة عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به، بالإضافة إلى سعيه التواجد أساسيًا للرد على شائعة فسخ تعاقده.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت، مساء بعد غدٍ الإثنين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه