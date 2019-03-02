انت الان تتابع ديربي لندني مثير في افتتاح الجولة الـ29 بالبريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٢ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
في ديربي لندني مثير، يحتضن استاد ويمبلي، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ2.30 عصرًا، لقاء نادي توتنهام هوتسبير أمام نظيره أرسنال، في افتتاح مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، والتي سيقودها تحكيميا الحكم أنتوني تايلور، علمًا بأن لقاء الدور الأول، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة على استاد الإمارات، شهد فوز الجانرز بأربعة أهداف مقابل هدفين، أحرز رباعية المدفعجية الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج (هدفين) والفرنسي ألكسندر لاكازيتي ولوكاس توريرا، بينما أحرز هدفي توتنهام إيريك داير وهاري كين.
ويحتل توتنهام هوتسبير، المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 60 نقطة، جمعها من 28 مباراة فاز في 20 وخسر في 8، وسجل الفريق 55 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 29 هدفًا، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن المتصدر ليفربول. في المقابل يحتل أرسنال، المركز الرابع بجدول البريميرليج،
في المقابل يحتل أرسنال، المركز الرابع بجدول البريميرليج، برصيد 56 نقطة جمعها من 28 مباراة فاز في 17 وتعادل في 5 وخسر في 6، وسجل الفريق 60 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 38 هدفًا، بفارق نقطة 4 نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث.
ومع اقتصار الفارق بين الفريقين في جدول المسابقة على 4 نقاط، تحظى مباراة اليوم بأهمية أكبر من نسخ سابقة للديربي بين الفريقين، وإذا حقق أرسنال الفوز اليوم، سيقلص الفارق مع توتنهام إلى نقطة واحدة وقد يوسع الفارق مع مانشستر يونايتد.
كانت هذه تفاصيل خبر ديربي لندني مثير في افتتاح الجولة الـ29 بالبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.