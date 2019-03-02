انت الان تتابع ديربي لندني مثير في افتتاح الجولة الـ29 بالبريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

في ديربي لندني مثير، يحتضن استاد ويمبلي، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ2.30 عصرًا، لقاء نادي توتنهام هوتسبير أمام نظيره أرسنال، في افتتاح مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، والتي سيقودها تحكيميا الحكم أنتوني تايلور، علمًا بأن لقاء الدور الأول، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة على استاد الإمارات، شهد فوز الجانرز بأربعة أهداف مقابل هدفين، أحرز رباعية المدفعجية الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج (هدفين) والفرنسي ألكسندر لاكازيتي ولوكاس توريرا، بينما أحرز هدفي توتنهام إيريك داير وهاري كين.

ويحتل توتنهام هوتسبير، المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 60 نقطة، جمعها من 28 مباراة فاز في 20 وخسر في 8، وسجل الفريق 55 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 29 هدفًا، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن المتصدر ليفربول. في المقابل يحتل أرسنال، المركز الرابع بجدول البريميرليج،