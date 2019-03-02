تريزيجيه يتحدث عن تجربة اللعب مع محمد صلاح

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تحرير:أحمد ثروت ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
تريزيجيه
تحدث محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق قاسم باشا التركي، ونجم المنتخب الوطني عن العروض التي تلقاها خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة من عدة أندية أوروبية، وقوة المنافسة التي يراها في الدوري التركي، ونصيحته للاعبين، كما أشاد باللعب بجوار محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، قائلًا في تصريحات لصحيفة «حريات» التركية: «كانت هناك 6 عروض من دوريات مختلفة خلال الفترة الماضية، ولكن تحدث معي رئيس النادي عن تلك العروض، ولكنه رفضها وقرر بقائي مع الفريق حتى الصيف المقبل، وهو ما أسعدني كثيرًا».
وأضاف تريزيجيه: "يتمتع الدوري التركي بقوة المنافسة بين الأندية المشاركة فيه، وهو من الدوريات الأوروبية المميزة، وقدمت نصيحة للعديد من اللاعبين للاحتراف فيه، وذلك لأنه أفضل من الدوري البلجيكي". واختتم حديثه عن مزاملة محمد صلاح داخل المستطيل الأخضر، قال: "خضنا الكثير من المباريات خلال 4 سنوات في المنتخب
وأضاف تريزيجيه: "يتمتع الدوري التركي بقوة المنافسة بين الأندية المشاركة فيه، وهو من الدوريات الأوروبية المميزة، وقدمت نصيحة للعديد من اللاعبين للاحتراف فيه، وذلك لأنه أفضل من الدوري البلجيكي".
واختتم حديثه عن مزاملة محمد صلاح داخل المستطيل الأخضر، قال: "خضنا الكثير من المباريات خلال 4 سنوات في المنتخب الوطني، وفخور به واللعب بجواره، وحققنا الكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية، ولكن لدينا المزيد أيضا".
خسر فريق قاسم باشا التركي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، أمام بلدية آكهيسار سبور بهدفين مُقابل هدف في إياب ربع نهائي ضمن منافسات كأس تركيا، حيث شهدت المباراة وجود الثنائي الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، وكريم حافظ في التشكيلة الأساسية للفريق.
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