انت الان تتابع تريزيجيه يتحدث عن تجربة اللعب مع محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

تريزيجيه

تحدث محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق قاسم باشا التركي، ونجم المنتخب الوطني عن العروض التي تلقاها خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة من عدة أندية أوروبية، وقوة المنافسة التي يراها في الدوري التركي، ونصيحته للاعبين، كما أشاد باللعب بجوار محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، قائلًا في تصريحات لصحيفة «حريات» التركية: «كانت هناك 6 عروض من دوريات مختلفة خلال الفترة الماضية، ولكن تحدث معي رئيس النادي عن تلك العروض، ولكنه رفضها وقرر بقائي مع الفريق حتى الصيف المقبل، وهو ما أسعدني كثيرًا».

وأضاف تريزيجيه: "يتمتع الدوري التركي بقوة المنافسة بين الأندية المشاركة فيه، وهو من الدوريات الأوروبية المميزة، وقدمت نصيحة للعديد من اللاعبين للاحتراف فيه، وذلك لأنه أفضل من الدوري البلجيكي". واختتم حديثه عن مزاملة محمد صلاح داخل المستطيل الأخضر، قال: "خضنا الكثير من المباريات خلال 4 سنوات في المنتخب