انت الان تتابع ساوثهامتون يصطدم بمانشستر يونايتد في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ مارس ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

يحتضن استاد أولد ترافورد بمدينة مانشستر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره ساوثهامتون، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، والتي سيقودها تحكيميا الحكم ستيوارت أتويل، علمًا بأن لقاء الدور الأول، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة على استاد سانت ميريز، شهد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، سجل ثنائية الشياطين الحمر روميلو لوكاكو وأندير هيريرا، بينما سجل ثنائي ساوثهامتون ستيوارت أرمسترونج وسيدريك سواريس، في المباراة التي قادها الحكم كيفين فريند.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولسكيار، المركز الخامس بجدول البريميرليج، برصيد 55 نقطة، جمعها من 28 مباراة فاز في 16 وتعادل في 7 وخسر في 5، وسجل الفريق 55 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 36 هدفًا، بفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الرابع، وبفارق 5 نقاط عن توتنهام هوتسبير