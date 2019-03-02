انت الان تتابع الإسماعيلي يسعى للتخلص من لعنة الأهلي بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لم يحقق الإسماعليي أي فوز في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.. منذ انتصاره على الأهلي في نسخة 2010.. لذلك يأمل الدراويش في فك لعنة المارد الأحمر

يستضيف النادي الرياضي القسنطينى الجزائري، نظيره الإسماعيلي، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (2018-2019)، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة المباراة تحكيميا إلى الدولي السوداني الفاضل محمد حسين أبو شنب، صاحب الـ43 عامًا، علمًا بأن الإسماعيلي خاض 3 مواجهات في دور المجموعات، خسر فيها أمام مازيمبي في الكونغو بهدفين نظيفين، وأمام الإفريقي التونسي لإلغاء اللقاء، ثم تعادل أمام النادي الرياضي القسنطينى.

وباتت فرص الإسماعيلي ضئيلة في العبور لدور المجموعات من نسخة دوري أبطال إفريقيا الجارية حاليا، بعدما جمع نقطة وحيدة من أول 3 جولات، حيث يتذيل الدراويش ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد نقطة وحيدة من 3 مباريات، بفارق 6 نقاط عن المتصدر مازيمبي الذي خاض 4 مواجهات. وأصبحت أدوار المجموعات من بطولات إفريقيا،

وباتت فرص الإسماعيلي ضئيلة في العبور لدور المجموعات من نسخة دوري أبطال إفريقيا الجارية حاليا، بعدما جمع نقطة وحيدة من أول 3 جولات، حيث يتذيل الدراويش ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد نقطة وحيدة من 3 مباريات، بفارق 6 نقاط عن المتصدر مازيمبي الذي خاض 4 مواجهات. وأصبحت أدوار المجموعات من بطولات إفريقيا، بمثابة عقدة للإسماعيلي، خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ وصوله للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا والخسارة من إنيمبا النيجيري عام 2003. فمن بعد ذلك العام، لم ينجح الفريق الساحلي في تخطي مرحلة المجموعات، في أي بطولة إفريقية، ويسعى الدراويش للخروج من النفق المظلم، بداية من مواجهة اليوم أمام شباب قسنطينة الجزائري، الذي يحلم هو الآخر بالتأهل مع ظهوره الأول في دور المجموعات بدوري الأبطال. ويسعى الإسماعيلي لتحقيق الفوز لحصد أول 3 نقاط، حيث سيؤدي ذلك إلى عودته للمنافسة على التأهل من تلك المجموعة القوية، بينما ستنهي الهزيمة آماله في مواصلة المشوار بصورة كبيرة جدا. ولم يحقق الدراويش أي فوز في دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، منذ انتصاره على الأهلي، في نسخة 2010، وكانت مجموعته تضم وقتها شبيبة القبائل الجزائري والأهلي وهارتلاند النيجيري. وسيكون أمام الإسماعيلي بعد مواجهة شباب قسنطينة، مشوار صعب حيث سيخوض أمام نفس الفريق بعد أيام مواجهة أخرى بالجزائر، قبل أن يستضيف مازيمبي، ويختتم مشواره بمواجهة الإفريقي في تونس. وتضم بعثة الدراويش 20 لاعبًا هم: محمد فوزي ومحمد مجدي، وباهر المحمدي وأسامة إبراهيم وريتشارد بافور ومحمد هاشم وأحمد أيمن وطارق طه ومحمد مجدى ومحمد الصادق وعماد حمدى والضرف ودونجا ووجيه عبد الحكيم وإبراهيم عبد الخالق وعبد الرحمن مجدى وبامبو وأوداه مارشال وشيلونجو ويحيى زيد. ويمتلك الإسماعيلي سلاحا ذهبيا في موقعة اليوم، هو الناميبي بينسون شيلونجو، الذي يجيد التعامل مع مثل هذه المباريات، ويضع عليه سيدومير يانوفيسكي، مدرب الفريق، آمالا كبيرة لحسم المباراة لصالح الدراويش. وخاص بينسون شيلونجو 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، بإجمالي 566 دقيقة، وسجل هدفين وصنع مثلهما، والمباريات الـ 7 كانت أمام المقاولون العرب واستطاع تسجيل هدف وفاز الإسماعيلي 2 ـ1، وشارك في التعادل السلبي مع الداخلية. وسجل بينسون شيلونجو هدفا في شباك بتروجت في المباراة التي انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف نظيف، وشارك في الفوز على الاتحاد 2 ـ 0 لكنه لم يسجل، وفي مباراة المقاصة فشل شيلونجو في التسجيل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، وفاز الدراويش على النجوم 3 ـ 2 وصنع في تلك المباراة هدفين، ولم يسجل أمام الجيش حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي أيضا. كما شارك الناميبي شيلونجو في 3 مباريات بدوري أبطال إفريقيا مع الإسماعيلي وأحرز هدفين، حيث ظهر أمام مازيمبي وخسر الدراويش بهدفين نظيفين، وكانت مشاركته الثانية أمام الإفريقي التونسي والتي خسر فيها الفريق المصري بهدف لهدف سجله شيلونجو، قبل أن تلغى المباراة قبل نهايتها، أما المباراة الثالثة فكانت أمام شباب قسنطينة الجزائري، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث أحرز شيلونجو هدف الإسماعيلي. وسبق للمهاجم الناميبي بينسون شيلونجو، قيادة خط هجوم فريقه الأسبق بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي، وذلك عندما واجه مولودية الجزائر يوم 30 يونيو عام 2017 بكأس الكونفيدرالية، بجانب خوضه لعدة مباريات بالبطولة، ولذلك يأتي شيلونجو على رأس الأسلحة المهمة للدراويش في موقعة اليوم أمام شباب قسنطينة بدوري الأبطال.

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يسعى للتخلص من لعنة الأهلي بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.