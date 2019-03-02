انت الان تتابع سبت كروي ناري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، ففي الدوري المصري، يلعب النجوم أمام حرس الحدود، ويواجه الاتحاد نظيره الداخلية، ويحل الإسماعيلي ضيفًا على شباب قسنطينة الجزائري بدوري أبطال إفريقيا، وفي الدوري الإنجليزي، سنكون على موعد مع دربي شمال لندن الناري، حيث يستضيف توتنهام نظيره أرسنال، وستكون المباراة الأهم في إسبانيا بين ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الجولة الـ 26، وقبل الكلاسيكو، يلعب إسبانيول ضد بلد الوليد، وفياريال ضد ألافيس، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:

- الدوري المصري النجوم × حرس الحدود - الثالثة عصرًا الاتحاد السكندري × الداخلية - الخامسة والنصف عصرًا - دوري أبطال إفريقيا الرياضي القسنطينى x الإسماعيلي - الثامنة مساءً - الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير x أرسنال – الثانية والنصف ظهرًا مانشستر يونايتد x ساوثهامتون – الخامسة



الاتحاد السكندري × الداخلية - الخامسة والنصف عصرًا - الدوري المصريالنجوم × حرس الحدود - الثالثة عصرًاالاتحاد السكندري × الداخلية - الخامسة والنصف عصرًا

- دوري أبطال إفريقياالرياضي القسنطينى x الإسماعيلي - الثامنة مساءً - دوري أبطال إفريقياالرياضي القسنطينى x الإسماعيلي - الثامنة مساءً

- الدوري الإنجليزيتوتنهام هوتسبير x أرسنال – الثانية والنصف ظهرًا

مانشستر يونايتد x ساوثهامتون – الخامسة مساء

وولفرهامبتون x كارديف سيتي – الخامسة مساء

بيرنلي x كريستال بالاس – الخامسة مساء

برايتون x هيديرسفيلد تاون – الخامسة مساء

بورنموث x مانشستر سيتي – الخامسة مساء

وست هام x نيوكاسل يونايتد – السابعة والنصف مساء

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هويسكا x إشبيلية – السابعة والنصف مساء

ريال مدريد x برشلونة – العاشرة إلا الربع مساء

- الدوري الإيطاليلاتسيو x روما – التاسعة والنصف مساء - الدوري الإنجليزيتوتنهام هوتسبير x أرسنال – الثانية والنصف ظهرًامانشستر يونايتد x ساوثهامتون – الخامسة مساءوولفرهامبتون x كارديف سيتي – الخامسة مساءبيرنلي x كريستال بالاس – الخامسة مساءبرايتون x هيديرسفيلد تاون – الخامسة مساءبورنموث x مانشستر سيتي – الخامسة مساءوست هام x نيوكاسل يونايتد – السابعة والنصف مساء الدوري الإسباني إسبانيول x بلد الوليد – الثانية ظهرًاهويسكا x إشبيلية – السابعة والنصف مساءريال مدريد x برشلونة – العاشرة إلا الربع مساء- الدوري الإيطاليلاتسيو x روما – التاسعة والنصف مساء

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