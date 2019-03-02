شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي مرانه عصر اليوم استعدادًا لمواجهة بتروجيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم السبت، استعدادا لمواجهة بتروجيت، التي تقام يوم الإثنين المقبل، في إطار مواجهات الجولة 26 من بطولة الدوري ممتاز المصري.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، إلى تجهيز جميع اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية قبل مواجهة الفريق البترولي، مع تفادى الإجهاد من خلال البرنامج البدنى بالتنسيق مع أليخاندرو، مخطط الأحمال، كما يسعى الجهاز لمنح أكبر عدد من ساعات الراحة للاعبين من خلال إقامة مران الفريق عصر اليوم، بعدما أدى الأهلي مرانه على مدار يومي الخميس والجمعة صباحا.

ويرغب الجهاز الفني في استكمال مسيرة الانتصارات التي حققها الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.