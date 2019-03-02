شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمينو جاهز للمشاركة مع ليفربول أمام إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكر نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي، أنه وفقًا لآخر تقرير طبي بشأن إصابة روبيرتو فيرمينو، فإن اللاعب البرازيلي يبدو لائقًا للمشاركة مع الريدز في ديربي الميرسيسايد ضد الجار إيفرتون، الأحد.

كان المهاجم البرازيلي قد تغيب عن مباراة ليفربول ضد واتفورد مساء الأربعاء، نتيجة إصابته في كاحل القدم في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي.

ومن المنتظر أن يتابع الجهاز الفني والجهاز الطبي خلال تدريبات اليوم، لحسم مشاركته في لقاء الغد، لكن الأمور في الوقت الحالي تشير إلى لحاقه بالمباراة.