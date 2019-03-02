شكرا لقرائتكم خبر عن تعَرَّف على موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في «كلاسيكو» الدوري.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي، مساء اليوم السبت، نادي ريال مدريد الإسباني مع غريمه التقليدي برشلونة، في قمة الكرة الإسبانية «كلاسيكو الأرض»، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل الفريق الملكي، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة الساعة 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة شبكة قنوات «beIN SPORTS» المشفرة، وتحديدًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 3