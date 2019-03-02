شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن لقب بطولة العالم للإسكواش بشيكاغو بتأهل علي فرج وطارق مؤمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل لاعبا الإسكواش على فرج وطارق مؤمن، اليوم السبت للمباراة النهائية لبطولة العالم للإسكواش التي تستضيفها مدينة «شيكاغو» الأمريكية، لتضمن بذلك مصر الفوز باللقب.

جاء تأهل اللاعب على فرج (المصنف الثاني) بعد الفوز على الألماني سيمون روزنر (المصنف الثالث) بثلاثة أشواط نظيفة، وكانت نتيجة الأشواط (11-2) (11-9) (11-4) في مباراة استغرقت 46 دقيقة.

بينما تأهل اللاعب طارق مؤمن بعد فوزه على محمد الشوربجي (المصنف الأول) بثلاثة أشواط لشوطين، وكانت نتيجة الأشواط (8-11) (11-6) (8-11) (11-4) (11-8) في مباراة ماراثونية استغرقت 97 دقيقة.