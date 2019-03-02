شكرا لقرائتكم خبر عن «جريشة» حكمًا لمباراة النجوم وحرس الحدود.. و«معروف» يدير الاتحاد مع الداخلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تستأنف، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز المصري، بمواجهتين، الأولى تجمع النجوم مع حرس الحدود، في الثالثة عصرا، على ملعب بتروسبورت.
يدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة جهاد جريشة، ويعاونه محمد محمود لطفي وعماد العقاد، ومحمد العتباني حكمًا رابعًا، وأسامة إسماعيل وعاطف حسن حكمًا خامسًا.
والثانية مباراة الاتحاد السكندري والداخلية، وتنطلق في الخامسة والنصف مساءاً، على استاد الجيش ببرج العرب، ويديرها تحكيميًا محمد معروف، ويعاونه أحمد حسام وأحمد صلاح، ومحمد عمارة حكمًا رابعًا، وطارق سامي ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
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