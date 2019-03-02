شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني ونور الطيب تتأهلان لنهائي بطولة العالم للإسكواش بشيكاغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهلت اللاعبتان نور الشربيني ونور الطيب، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير الماضي وحتى 2 مارس الجاري؛ لتضمن بذلك مصر تحقيق اللقب.

وجاء تأهل نور الشربيني، المصنفة الثانية، بعد تغلبها على المصنفة الخامسة الفرنسية كاميلا سيرم بثلاثة أشواط لشوطين، وكانت نتيجة الأشواط 11-8، 11-6، 6-11، 5-11، 11-6 في مباراة استغرقت 59 دقيقة.

كما جاء تأهل نور الطيب، المصنفة الثالثة، بعد تغلبها على رنيم الوليلي المصنفة الأولى بثلاثة أشواط لشوطين، وكانت نتيجة الأشواط 6-11، 11-6، 11-8، 7-11، 12-10 في مباراة استغرقت 64 دقيقة.