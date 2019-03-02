تشونجتشينج ليفان يفلت من الهزيمة أمام جوانزو في بداية مشواره بالدوري الصيني

أفلت فريق تشونجتشينج ليفان من الهزيمة أمام جوانزو آر.إف، في بداية مشوار الفريقين في الموسم الجديد من دوري السوبر الصيني لكرة القدم حيث تعادل معه 2 / 2 اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الأولى من المسابقة.
وأنهى تشونجتشينج الشوط الأول متقدما بهدف سجله ألان كارديك دي سوزا من ضربة جزاء في الدقيقة 25 .
وفي الشوط الثاني ، رد جوانزو بهدفين أحرزهما تشوجوي يي وايران زاهافي في الدقيقتين 56 و74 ،لكن تشونجتشينج واصل محاولاته حتى خطف هدف التعادل
في الثواني الأخيرة عن طريق كارديك دي سوزا.
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