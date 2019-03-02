جنوب أفريقيا تحتضن أول بطولة أفريقية للبولينج

ينظم الاتحاد الأفريقي للبولينج برئاسة المصري فاروق هريدي رئيس الاتحاد ، أول بطولة له في جنوب أفريقيا وذلك خلال الفترة من 18 إلى 23 أذار/مارس الحالي فى مدينة جوهانسبوج .

وهذه هى أول بطولة للاتحاد الأفريقي للبولينج منذ الإعلان عن تأسيسه في العاصمة المصرية القاهرة فى نيسان/أبريل من العام الماضىي.

ويشارك فى البطولة منتخبات خمس دول ، هى مصر وإثيوبيا وسيراليون ونيجيريا وجنوب أفريقيا ، التى تستضيف البطولة .

وقد تلقى فاروق هريدي خطابا من الشيخ طلال بن محمد الصباح رئيس المجلس التنفيذى للاتحاد الدولي للبولينج ، أشاد فيه بجهود الاتحاد الأفريقي بقيادة هريدي وبالتعاون مع اتحاد البولينج فى جنوب أفريقيا لإخراج هذه البطولة إلى النور.

وقال الصباح إن هذه البطولة تتيح الفرصة المناسبة للرياضيين في الدول المشاركة لإظهار مهاراتهم في مواجهة بعضهم البعض مع التحلي بالروح الرياضية وتعزيز الصداقات القديمة وتكوين صداقات جديدة.

ووجه الصباح الشكر للحكومة ووزارة الرياضة والترفيه في جنوب أفريقيا لجهودهم في تنظيم البطولة، مؤكدا ثقته في نجاح البطولة وخروج منافساتها بمستوى جيد بكل المعايير.