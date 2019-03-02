رودجرز: لم أستبدل سيلتيك بفريق متواضع

فنّد بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي الجديد التكهنات بأنه انتقل إلى "فريق متواضع" بعد الرحيل عن سيلتيك بطل أسكتلندا من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتولى رودجرز، الفائز بالثلاثية المحلية مرتين في أسكتلندا، تدريب ليستر يوم الثلاثاء بعد إقالة كلود بويل ووقع على عقد جديد حتى 2022.

لكن جماهير سيلتيك لم تتقبل رحيل رودجرز قبل محاولة حصد "الثلاثية الثالثة" ورفع البعض لافتات خلال مواجهة هارتس يوم الأربعاء وكتبوا عليها "غشاش" و"استبدل الشهرة الدائمة بشيء متواضع".

لكن رودجرز قال للصحفيين قبل مواجهة واتفورد يوم الأحد "في الواقع لم أستبدل منصبي من أجل العمل في فريق متواضع. هذا فريق رائع ويملك تاريخا حافلا".

وأضاف "جماهير سيلتيك تشعر بالألم. أتفهم شعورهم. بالنسبة لي سأخوض تحديا جديدا وسأعود إلى الدوري الممتاز".

ويحتل ليستر المركز 11 في الدوري ولا يملك فرصة في حصد أي لقب لكن رودجرز يملك توقعات كبيرة في الموسم الجديد وسيأمل في حصد لقب آخر بعدما خالف النادي كل التوقعات وأحرز لقب الدوري في 2016.

وقال رودجرز الذي كان قريبا من قيادة ليفربول لحصد لقب الدوري في 2014 "المتوقع أن ننافس على التأهل لبطولة أوروبية (في الموسم المقبل) ونحاول الفوز بلقب".

وأضاف "ما حققه ليستر كان لا يصدق. سيكون من الصعب دائما تكرار ذلك".