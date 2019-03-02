بالأرقام: غياب أهداف رونالدو يكمل صورة الريال الباهتة

كشف تقرير صحفي إسباني، أن ريال مدريد لا يزال يدفع ثمن التخلي عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي انتقل إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، مقابل 112 مليون يورو.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفقر التهديفي لريال مدريد في الموسم الحالي قد لا يكون السبب الرئيسي في إقصاء الميرنجي من بطولة كأس ملك إسبانيا واحتلاله المركز الثالث، في جدول ترتيب الليجا، ولكنه يفسر جزءًا من الصورة السلبية التي يعيشها الفريق الملكي هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الموسم الحالي سجل ريال مدريد 87 هدفًا، 37 منها على ملعبه، ووصل معدل التهديفي إلى 2.02 في المباراة، وهو معدل أقل من السنوات التسع الأخيرة التي تواجد خلال رونالدو بالقميص الملكي.
واستعرضت الصحيفة عدد الأهداف التي أحرزها الميرنجي في السنوات التسع الأخيرة رفقة رونالدو خلال نفس هذه المرحلة من الموسم، والتي جاءت كالآتي:
1- 2009-2010: 104 أهداف في المجمل و55 على ملعبه.
2- 2010-2011: 103 أهداف في المجمل و63 على ملعبه.
3- 2011-2012: 131 هدفا في المجمل و73 على ملعبه.
4- 2012-2013: 103 أهداف في المجمل و57 على ملعبه.
5- 2013-2014: 116 هدفا في المجمل و57 على ملعبه.
6- 2014-2015: 116 هدفا في المجمل و57 على ملعبه.
7- 2015-2016: 119 هدفا في المجمل و71 على ملعبه.
8- 2016-2017: 122 هدفا في المجمل و53 على ملعبه.
9- 2017-2018: 103 أهداف في المجمل و45 على ملعبه.
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