ميسي "المرعب" يخطط لاستعادة عرشه من سواريز في الكلاسيكو

خطف النجم الأوروجوياني لويس سواريز، الأضواء في مباريات الكلاسيكو هذا الموسم، بعدما سجل هاتريك في فوز برشلونة على ريال مدريد بلقاء الدور الأول في الدوري الإسباني، والذي انتهى بنتيجة 5-1.

ومن ثم عاد سواريز من جديد، ليسجل ثنائية في فوز برشلونة بثلاثية نظيفة منذ أيام، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويستقبل ريال مدريد اليوم السبت، نظيره برشلونة ضمن مباريات الجولة رقم 26 من الدوري الإسباني، في الكلاسيكو الثالث بين الفريقين في قرابة الشهر.

ويسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى استعادة الأضواء من جديد في مباراته المفضلة، والتي يملك فيها الكثير من الأرقام القياسية، خاصة أنه غاب عن مباراة الدور الأول في الدوري بسبب الإصابة، وترك لسواريز مهمة تنفيذ ركلة جزاء في إياب الكأس، لمواصلة تألقه في ذلك اللقاء.

ويتصدر ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لمباريات الكلاسيكو برصيد 26 هدفًا في جميع البطولات، كما يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين في مباريات الفريقين في الدوري الإسباني برصيد 18 هدفًا.

ويعد الأرجنتيني المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات، أكثر من صنع الأهداف في تاريخ الكلاسيكو برصيد 14 هدفًا، وهو واحد من 5 لاعبين سجلوا الهاتريك مرتين في قمة ريال مدريد وبرشلونة، إلى جانب كل من جيمي لازكانو وسانتياجو برنابيو وباولينو ألكانتارا إضافة إلى الأسطورة بوشكاش.

ويعشق ميسي تسجيل الأهداف على ملعب سانتياجو برنابيو، فمن بين 18 هدفًا سجلها في شباك ريال مدريد بالدوري، أحرز 11 هدفًا بالبرنابيو، و7 أهداف في الكامب نو ملعب البارسا.

كما سجل ميسي 6 أهداف في شباك ريال مدريد في مباريات السوبر الإسباني، من بينهم هدفين على ملعب البرنابيو و4 أهداف في الكامب نو.

ولم يرحم ميسي شباك ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أيضًا، بعدما سجل هدفين في ملعب البرنابيو، وبالتالي وصل إجمالي ما سجله النجم الأرجنتيني من أهداف في معقل ريال مدريد إلى 15 هدفًا بكل البطولات، مقابل 11 هدفًا في الكامب نو.