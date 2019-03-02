بالأرقام.. صراع القدمين يشعل الكلاسيكو

كشف تقرير صحفي إسباني عن صراع خاص في مباراة الكلاسيكو، اليوم السبت، بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ26 من الليجا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه بالنظر لأهداف الفريقين في الليجا خلال الموسم الحالي، سنكتشف أن برشلونة مميز في إحراز الأهداف بالقدم اليسرى، بينما على العكس تلعب القدم اليمنى الدور الأبرز داخل كتيبة ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة أحرز 53.85% من أهدافه في الليجا بالقدم اليسرى (35 من إجمالي 65 هدفًا)، ويعود ذلك إلى تأثير الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق.

وتملك القدم اليمنى نسبة قريبة من أهداف ريال مدريد وهي 53.49% من إجمالي ما أحرزه الفريق الملكي في الليجا (23 من 43 هدفًا).

وجاءت باقي أهداف برشلونة في الدوري الإسباني عن طريق القدم اليمنى (26 هدفًا)، بالإضافة إلى 4 أهداف بالرأس.

أما ريال مدريد فإنه أحرز 9 أهداف بالرأس، بالإضافة إلى 9 أخرى بالقدم اليسرى، بينما المثير أن هناك هدفين تم إحرازهما بأجزاء أخرى من الجسد.