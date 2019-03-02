الأهلي يحذر لاعبيه الصاعدين بسبب معسكر إسبانيا

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحذيرًا للاعبيه الصاعدين المنضمين للمنتخب الأولمبي بسبب معسكر الفراعنة في إسبانيا الذي سيشهد وديتين ضد هولندا وأمريكا.

وأجرى عبد الحفيظ اتصالاً بأحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي وتأكد من وجود متابعة من أحد الوكلاء في إسبانيا خاصة لمباراة مصر وهولندا.

وحذر عبد الحفيظ لاعبيه المرشحين للانضمام لمعسكر المنتخب في إسبانيا مثل كريم وليد "نيدفيد" وناصر ماهر والحارس مصطفى شوبير وأيضًا المعارين للجونة أكرم توفيق وأحمد حمدي وأحمد ريان من عقد أي جلسات مع الوكلاء والتركيز في مشوارهم مع الفراعنة.

ويأتي هذا المعسكر في إطار استعدادات المنتخب الأولمبي لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد لندن.