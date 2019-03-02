ريال مدريد يتأهب للثأر من برشلونة في “كلاسيكو الأرض”

يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت بملعب “سانتياجو برنابيو” في قمة مباريات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة مذلة أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما الأربعاء الماضي بملعب “سانتياجو برنابيو” في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليودع المسابقة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة، متفوقاً بفارق 7 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

ويتطلع ريال مدريد لحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم للعديد من الاسباب يأتي في مقدمتها أن الهزيمة أمام برشلونة الليلة ستقضي على الأمل الأخير في الحصول على لقب الدوري الاسباني هذا الموسم لاسيما وأن الفوز في مباراة الكلاسيكو سيقلص الفارق إلى 6 نقاط.

ويدرك ريال مدريد أن تلقى الهزيمة الثالثة في المباراة الرابعة أمام برشلونة هذا الموسم سيفجر بركان الغضب في مدرجات ملعب “سانتياجو برنابيو”، حيث ستطالب جماهير الريال بـ”ثورة التغيير” في النادي بداية من المطالبة برحيل فلورينتينو بيريز رئيس النادي مروراً بسانتياجو سولاري المدير الفني للفريق وعدد لا بأس به من اللاعبين يأتي في مقدمتهم الجناح الويلزي جاريث بيل.

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