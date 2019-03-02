اليوم..مانشستر يونايتد يستضيف ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ساوثهامبتون، في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “بريميرليج”.

ويسعى مان يونايتد في مواجهة اليوم، لخطف النقاط الثلاث من ساوثهامبتون الذي يعاني من بداية الموسم، من أجل استعادة مركزه في المربع الذهبي المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

وأكد أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحُمر، أنه سيدفع بماركوس راشفورد في مواجهة ساوثهامبتون، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، لكن زميله أنطوني مارسيال لا يزال يعاني من إصابة في فخذه.

كما سيفتقد مان يونايتد لخدمات اللاعب جيسي لينجارد الذي تعرض للإصابة مجددًا وتم استبداله في الشوط الأول من مواجهة ليفربول في الجولة قبل الأخيرة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بينما يأتي ساوثهامتون في المركز الـ17 برصيد 27 نقطة.

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